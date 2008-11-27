Кабмин создал совет по регулированию рынка коммунальных услуг

Кабинет министров 26 ноября принял постановление «О создании Межведомственного совета по вопросам усовершенствования государственного регулирования рынка коммунальных слуг Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства во вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Как указывается в сообщении, совет будет постоянно действующим консультативно-совещательным органом при Кабмине.

По словам министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея КУЧЕРЕНКО, создание Межведомственного совета обусловлено тем, что на сегодня отсутствует действенный контроль на рынке коммунальных услуг, в первую очередь, связанных с услугами естественных монополий.

«Это касается, в первую очередь, вопросов, связанных с тарифообразованием. Нужно создать такой действенный механизм, который будет способствовать наведению порядка в тарифах и будет стимулировать мероприятия по энергосбережению, уменьшению потерь, привлечению инвестиций, сделает прозрачной систему контроля за этим процессом», - сказал он.

Первоочередными заданиями, над которыми будет работать Совет, станет выработка предложений по обеспечению защиты прав потребителей на коммунальные услуги надлежащего качества по экономически обоснованным ценам и тарифам.

Межведомственный Совет должен будет в кратчайшие сроки провести анализ деятельности субъектов естественных монополий, которые предоставляют услуги по централизованному водо-, теплоснабжению и водоотводу по обеспечению прозрачности их финансово-хозяйственной отчетности и контроля по вопросам, связанным с установлением и применением тарифов на рынке коммунальных услуг.

Решения Совета являются обязательными для рассмотрения центральными и местными органами исполнительной власти, а также предприятиями, учреждениями и организациями.