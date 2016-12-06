Lauffer Group обещает не повышать цены на хлеб

Об этом говорится в материале, размещенном 6 декабря на официальном сайте компании.

Так, в Lauffer Group отметили, что входящий в холдинг Мариупольский хлебозавод начинает использовать современное оборудование европейских стандартов. В частности, речь идет о монтаже второй линии тестоделительного оборудования на линии GOSTOL для разделки хлеба и установке оборудования интенсивного замеса TOPOS. По данным компании, это позволит усовершенствовать технологический процесс и улучшить качество выпускаемых хлебобулочных изделий.

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Региональный директор Мариупольского хлебозавода Lauffer Group Дмитрий Ермишкин подчеркнул, что компания проводит обширную модернизацию производственного оборудования своих хлебозаводов: «Установка нового оборудования на Мариупольском хлебозаводе позволит улучшить качество производимой продукции. Ассортимент Мариупольского хлебозавода составляет 50 собственных позиций, каждая из которых востребована покупателями ввиду своего высокого качества», – рассказал Дмитрий Ермишкин.

Группа торговых и производственных предприятий Lauffer Group владеет рядом заводов по производству муки и хлебобулочных изделий.

Накануне компания выступила против подорожания хлеба в Украине и призвала коллег по цеху поддержать их инициативу. Такую реакцию вызвало заявление главы Всеукраинской ассоциации пекарей Владимира Череды о возможном повышении стоимости хлеба до 20%.