Совет предпринимателей желает проверить решение Киевсовета

Совет предпринимателей при Кабинете Министров Украины обратится в Антимонопольный комитет с просьбой проверить на соответствие действующему законодательству решение Киевсовета об определении единого оператора по размещению временных сооружений (малых архитектурных форм) в столице. Об этом заявила председатель Совета предпринимателей Оксана ПРОДАН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета предпринимателей, по мнению ее председателя, решение Киевсовета может противоречить ряду законов Украины. В частности – нарушать установленные законодательством правила честной конкуренции.

«К сожалению, команда ЧЕРНОВЕЦКОГО продолжает необъявленную войну против малого и среднего бизнеса, - отмечает О.ПРОДАН. – В условиях нынешнего финансового кризиса это может привести к крайне печальным последствиям для Киева. Ведь именно сектор малого и среднего бизнеса обеспечивает столицу налогами и создает большое количество рабочих мест».

Совет предпринимателей напоминает, что 27 ноября Киевсовет принял решение о признании КП «Киевское инвестиционное агентство» единым оператором по размещению временных сооружений (малых архитектурных форм) в столице. Приглашенный на заседание сессии первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис БАСС в своем выступлении сообщил, что, по предварительным подсчетам, в столице размещено более 7 тыс. МАФов. По его словам, разрешения на их установку были предоставлены районными госадминистрациями, что привело к их бесконтрольному размещению по городу.