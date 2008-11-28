Оформлено 93,9% госактов на право собственности на землю

17:23, 28 ноября 2008
Соцполитика
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Данные Госкомзема

По состоянию на 1 ноября т.г. в Украине оформлено 93,9% (6,41 млн.) государственных актов на право собственности на землю от количества человек, получивших сертификаты на право на земельную долю (пай).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета по земельным ресурсам.

Как указывается в сообщении, госакты получили 86,9% (5,93 млн.) от количества полученных сертификатов на право на земельную долю (пай).

По данным Госкомзема, по состоянию на 1 ноября т.г. выдано 5,2 млн. госактов на право собственности на земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, ведения личного крестьянского хозяйства, садоводства, индивидуального дачного и гаражного строительства гражданами, что составляет 43,2% от количества граждан, приватизировавших свои земельные участки.

Как сообщал УНИАН, Государственный комитет Украины по земельным ресурсам до конца текущего года планирует завершить выдачу государственных актов на право собственности на землю. 

 

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