Госкомзем готовит новые законопроекты

Государственный комитет по земельным ресурсам в декабре этого года намерен внести в Верховную Раду два законопроекта, направленные на оптимизацию землепользования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель главы Госкомзема Антон ТРЕТЯК.

По его словам, сегодня на теневом рынке, в результате изменения целевого назначения сельскохозяйственных земель в несельскохозяйственные, основную маржу на ренте забирают те, кто приобретает земельный участок в собственность, а не государство.

«Та рента или маржа в ренте, которая имеет место при изменении целевого назначения земель, должна оставаться в государстве, а не у тех представителей бизнеса, которые работают на этом рынке», - сказал А.ТРЕТЯК.

Для комплексного подхода к рынку земель Госкомзем разработал два документа, в частности, законопроект о зонировании земель и об управлении землями государственной собственности.

Законопроект о зонировании земель должен определить зоны земель по целесообразности их использования (сельсхозземли, под застройку, рекреационные). В каждой из этих зон будет регулирование именно по этой опции.

При этом законопроект об управлении землями госсобственности содержит три направления усовершенствования инструментов управления: министерствам и ведомствам, в сфере управления, которых находятся государственные предприятия (Минобороны, МинАПК, Минобразования и т.д.), должны быть предоставлены права по управлению землепользованием.

Второй аспект включает создание земель специального фонда госсобственности с целью оптимизации землепользования и влияния на рынок земель через инструменты, которые будут предоставлены государству. Фонд планируется создать за счет земель запаса, резервного фонда, незатребованных долей (паев), чтобы влиять на формирование оптимальных размеров как сельскохозяйственного землепользования, так и других землепользований.

По словам А.ТРЕТЯКА, третье направление - это корпоративные права на землю. «Если у нас есть 16 видов прав (на землю - УНИАН), то этими правами государство должно управлять», - отметил он.

Предлагается законодательно выписать инструменты, которые необходимы для управления корпоративными правами на землю.

«У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда из тех 4 млн. га земель запаса и резервного фонда почти 2 млн. га не используется. Потому что у нас нет инструментов влияния управлять этими процессами», - добавил А.ТРЕТЯК.