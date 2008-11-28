Кризис в фармацевтической отрасли создан искусственно - эксперты

Нынешний кризис в фармацевтической отрасли Украины создан искусственно.

Об этом сегодня заявили представители фармацевтического сообщества Украины на пресс-конференции в УНИАН, посвященной ситуации в отрасли и дефицита лекарственных средств в аптечных учреждениях.

По мнению председателя ассоциации предпринимателей Николаевской и Херсонской областей, члена Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Елены ПРУДНИКОВОЙ, кризис начался с того момента, когда правительство издало ряд постановлений, в частности № 827, № 837, № 955, которые привели к разрушению четкой системы функционирования фармацевтической отрасли.

«Эти документы ликвидировали единственный легитимный, в соответствии с Законом Украины “О лекарственных средствах”, орган государственного контроля в фармацевтической отрасли – Государственную инспекцию по контролю над качеством лекарственных средств Миндрава Украины, а его полномочия переданы незаконной структуре – Государственной инспекции лекарственных средств, которая подчинена Кабинету министров Украины. Это противоречит действующему законодательству. Следовательно, утрачены все законные основания для государственного контроля над производством, оптовой и розничной реализацией и импортом лекарств”, – отметила она.

По словам Е.ПРУДНИКОВОЙ, из-за несогласованных, непрофессиональных действий чиновников аптеки сейчас могут реализовать лишь треть необходимых лекарственных средств.

«Аптечный бизнес не такой уже прибыльный, как это позиционируется в нашей стране. При наценке в 30% аптека работает с рентабельностью в 1%. 80% аптечных заведений – у малого и среднего бизнеса, которые оказались в затруднительной ситуации. Сегодня они не в состоянии ни заплатить заработную плату своим работникам, ни закупить товар, ни взять кредит”, - сказала Е.ПРУДНИКОВА.

Вице-президент Фармацевтической ассоциации Украины Василий ДУДАРЧУК обратил внимание на то, что массовые проверки аптечных заведений налоговыми органами носят силовой, вымогательский характер, следствием этих проверок являются безосновательные штрафы.

«Я призываю власть обратить внимание на действия налогового ведомства, в действиях которого нет никаких правил. Есть лишь один “волчий закон” – напасть и отобрать любым путем. Нельзя грязными руками, грабя собственный народ, предпринимателей, наполнять бюджет страны. Это “игра по понятиям”, это – “беспредел”, – сказал В.ДУДАРЧУК.

Он также отметил, что система, которая действовала в отрасли раньше, парализована, сельские аптеки не выдерживают конкуренции и массово закрываются. Так, по словам В.ДУДАРЧУКА, в Черниговской области не работает уже 50% аптечных заведений, подобная ситуация сложилась также на Волыни.

В свою очередь, директор Объединения работодателей медицинской и микробиологической промышленности Светлана БУНИНАК заметила, что из-за критической ситуации в фармацевтической отрасли страдают отечественные производители лекарств. По ее словам, если закроются аптеки, то фармпроизводители будут работать (и уже сегодня работают) фактически на склады.

Профессор Национального медицинского университета им. А.Богомольца Николай СЯТЫНЯ считает, что нынешняя ситуация в фармацевтической отрасли Украины напоминает ситуацию советских времен, и в частности, так называемое “дело врачей”. “У нас же кто-то захотел поиграть в “дело фармацевтов”, - сказал он, добавив, что “проблема в отрасли создана искусственно, однако хаос, который сейчас мы наблюдаем, заденет каждого из нас. Новые распоряжения разрушили четкую систему контроля и качества медикаментов, которая признана ВОЗ и в Европе. По его словам, эти документы уже привели к дефициту лекарств, поставили под вопрос безопасность и качество медикаментов.

Заместитель директора КП “Фармация” Ольга БУНЯ отметила, что аптеки вынуждены будут устанавливать максимальные наценки и на дешевые, и на дорогие лекарства, чтобы хоть как-то выжить.

Представители фармакологической отрасли заявили, что в настоящее время происходит “вымывание” и дорогих, и дешевых лекарственных средств, а искусственный дефицит лекарств достиг уже 40%, и продолжает непрерывно расти.

Они призвали правительство Украины остановить действие постановлений от 10.09.2008 № 827, № 837 от 17.10.2008 года и № 955 в частях, которые противоречат нормам Конституции Украины и действующему законодательству, а также прекратить незаконные, по их мнению, вмешательства в хозяйственную деятельность аптек и безосновательные проверки, которые дестабилизируют работу фармацевтической отрасли Украины.