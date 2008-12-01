Дифференцированный налог приведет к теневой зарплате

Министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА считает, что введение дифференцированного налогообложения физических лиц приведет к тенизации заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала Л.ДЕНИСОВА сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров, комментируя соответствующие законодательные инициативы депутатов.

«Любая дополнительная нагрузка на фонд оплаты труда и работодателей в условиях кризиса приведет только к тенизации выплаты заработной платы. Я уже сейчас могу привести такие примеры, когда расчет осуществляется в конвертах», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

По мнению министра, введение дифференцированных ставок налогообложения физических лиц не приведет ни к увеличению доходов населения, ни к увеличению поступлений в бюджет.