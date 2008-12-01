Президент не подпишет бюджет-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не подпишет государственный бюджет на 2009 год в случае сохранения старых параметров финансирования армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы, анонсируя участие В.ЮЩЕНКО в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Вооруженных сил Украины, которые состоятся в пятницу, 5 декабря.

Пресс-секретарь отметила, что В.ЮЩЕНКО считает, что вопросы безопасности и обороны Украины должны быть деполитизированы. Он считает первоочередным заданием правительства в этой сфере увеличение расходов на содержание армии в государственном бюджете-2009.

Эти расходы должны быть приведены в соответствие с европейскими стандартами.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал правительство отозвать проект государственного бюджета на 2009 год из Верховной Рады и начать подготовку другого проекта бюджета.

12 ноября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство отзывает из парламента проект госбюджета на 2009 год.

Согласно этому проекту бюджета, на потребности Минобороны было запланировано выделить 17,4 млрд. грн. Вместо этого, запрос военного ведомства, который поддержала СНБО, составляет 32,4 млрд. грн.