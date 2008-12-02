ГНАУ предлагает отменить неэффективные налоги

Государственная налоговая администрация Украины выступает за отмену малоэффективных для бюджета налогов и сборов.

Как сообщает пресс-служба ГНАУ, действующим законодательством по налогообложению предусмотрено 14 видов местных налогов и сборов, влияние которых на формирование местных бюджетов незначительное. «Сумма поступлений этих налогов за 2007 г. составила 729,9 млн. грн., или 0,7% от общей суммы поступлений в местные бюджеты», - говорится в сообщении.

ГНАУ считает целесообразной отмену малоэффективных для бюджета таких государственных и местных налогов и сборов, как сбор за проведение гастрольных мероприятий, налог на промысел, фиксированный налог на доходы физических лиц от занятия предпринимательской деятельностью, сбор за участие в бегах на ипподроме…

По мнению налоговиков, нуждается в исключении из системы налогообложения сбор в Фонд для осуществления мероприятий по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной защиты населения и сбор в Государственный инновационный фонд, которые на сегодня не взимаются.

С целью уменьшения расходов на администрирование платежей в государственные социальные фонды и создание предпосылок для уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда предусматривается объединить все взносы на государственное социальное страхование в один платеж – единый социальный налог, включить его в систему налогообложения и определить налоговую службу контролирующим органом относительно его уплаты.

Потребностью является также упрощение процедуры основания и прекращения предпринимательской деятельности физических лиц.

Для этого необходимо принять Закон Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” (относительно регистрации и учета налогоплательщиков в органах государственной налоговой службы), внедрение которого приведет к упрощению (по заявочному принципу) процедуры регистрации предпринимательской деятельности (самозанятых) физических лиц в налоговых органах и отмены этапов государственной регистрации у государственных регистраторов.

В случае потери работы во время финансового кризиса, граждане смогут начать предпринимательскую деятельность по упрощенной процедуре, которая создаст условия для снижения социальной напряженности.