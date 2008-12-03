Законом о госбюджете не могут вноситься изменения в другие законы

Стремление государства к сбалансированности бюджета не может рассматриваться как основание для остановки действия законов, внесения в них изменений и дополнений, признание их недействующими путем закона о государственном бюджете Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, данное решение обнародовал сегодня Конституционный Суд Украины. Оно было принято 27 ноября по делу по конституционному представлению Кабинета министров Украины относительно официального толкования положения части второй статьи 95 Конституции Украины и словосочетания «сбалансированность бюджета», использованного в части третьей этой статьи (дело о сбалансированности бюджета).

Как отметил на пресс-конференции судья-докладчик по этому делу Анатолий ГОЛОВИН: «Основным меседжем нашего решения является то, что государство не может по своему усмотрению отказываться от взятых на себя обязательств, предусмотренных законами и другими нормативными актами. Законы, которые могут влиять на доходную и расходную часть, принимаются и отменяются соответственно установленной законодательством процедуре».

Кроме того, он напомнил, что КСУ уже дважды выносил решение - в 2007 и в 2008 годах - о том, что Законом «О государственном бюджете Украины» не могут вноситься изменения в другие законы Украины.