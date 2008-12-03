Расходы на содержание органов управления будут снижены на 20%

Кабинет министров Украины обязал основных распорядителей бюджетных средств с 1 января снизить на 20% расходы на содержание органов управления.

Об этом говорится в постановлении КМУ №1036 «Некоторые вопросы организации бюджетного процесса» от 26 ноября (вступает в силу с момента опубликования), обнародованном на сайте правительства.

«Обеспечить с 1 января в 2009 г. принятие бюджетных обязательств по общему фонду государственного бюджета на 20 процентов меньше среднемесячных плановых назначений 2008 года по расходам на содержание органов управления» - говорится в постановлении.

Также Кабмин обязал основных распорядителей бюджетных средств уменьшить в 2009 году на 30% по сравнению с 2008 годом расходы на повышение квалификации работников и прекратить до конца 2009 года обновление за счет средств общего фонда Госбюджета компьютерной техники, кроме случаев физического и функционального износа, который технически невозможно устранить.

Кроме того, в документе указывается, что в 2009 году планирование расходов, связанных со стимулированием работников любого бюджетного учреждения, проводится с учетом обеспечения в полном объеме бюджетными средствами обязательных выплат по заработной плате работникам, других социальных выплат, в том числе стипендий, и расходов на проведение расчетов за коммунальные услуги и энергоносители всех бюджетных учреждений, которые относятся к сфере управления соответствующих распорядителей.

Постановление также вводит временный запрет, «до стабилизации экономической ситуации в стране», на выдачу денежного вознаграждения государственным служащим за добросовестный непрерывный труд в органах государственной власти, образцовое выполнение своих обязательств.