Уставные фонды банков можно будет формировать из средств бюджета?

Комитет по вопросам экономической политики рекомендует парламенту принять за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (относительно формирования уставных капиталов хозяйственных обществ).

Как сообщили УНИАН в информационном управлении аппарата Верховной Рады Украины, законопроектом (регистр. № 2639) предлагается "привести нормы ст. 86 Хозяйственного кодекса и ст. 13 закона "О хозяйственных обществах", которые запрещают привлечение бюджетных средств для формирования уставных капиталов хозяйственных обществ, в соответствие с законом "О банках и банковской деятельности", который разрешает это делать в случае формирования уставных капиталов госбанков".

В соответствии с проектом, "запрещается использовать для формирования уставного капитала средства, полученные в кредит и под залог, бюджетные средства (кроме случаев, установленных законом)".

По мнению членов комитета, в проекте необходимо предусмотреть, что его нормы "будут распространяться не на все хозяйственные общества, а только на банки и другие финансовые учреждения".