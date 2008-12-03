ВР хочет запретить банкам изменять договоры

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности рекомендует парламенту принять за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (относительно запрещения банкам изменять условия договора банковского вклада и кредитного договора в одностороннем порядке).

Об этом говорится в сообщении Информационного управления аппарата Верховной Рады Украины, обнародованном в среду.

На заседании комитета в среду указывалось, что законопроект (№3343) "разработан с целью защиты прав и законных интересов клиентов банковских учреждений и направлен на прекращение практики одностороннего изменения условий заключенных кредитных договоров и договоров банковского вклада".

А именно предусматривается внести изменения в Гражданский кодекс, Закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым "банкам запрещается изменять условия заключенных с клиентами договоров относительно увеличения размера процентной ставки по кредитным договорам или уменьшения ее размера по договорам банковского вклада".

Положения указанных договоров, которыми закрепляется право банка в одностороннем порядке пересматривать их условия, в соответствии с проектом, предлагается признать недостаточными.

Законопроект №3343 был зарегистрирован в Верховной Раде 7 ноября 2008 года. Его автором является народный депутат Борис ТАРАСЮК.