Черновецкий намерен увеличить квартплату в 1,5 - 5,1 раза

В следующий вторник, 9 декабря, в Киеве планируют провести общественные слушания по вопросу новых тарифов на квартплату. На сегодня мэрия разработала тарифы, согласно с которыми квартплата минимально возрастет в 1,5 раза, максимально – в 5,1 раза.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№275) от 4 декабря со ссылкой на начальника Главного управления ценовой политики Василия ЯСТРУБИНСКОГО.

Комментируя информацию для киевлян, размещенную на сайте Киевской городской государственной администрации относительно предлагаемых для введения в городе новых тарифов, он отметил: «Цифры не окончательные. Они обнародованы для обсуждения. Во вторник 9-го декабря проведут гражданские слушанья по этому вопросу». Чиновник объяснил, что квартплата вычисляется по сложной формуле.

«Есть 26 показателей, например, состояние дома, размер придомовой территории и количество оказываемых услуг. В зависимости от этих показаний высчитывается квартплата», — объяснил В.ЯСТРУБИНСКИЙ, добавив, что нововведение неизбежно.

В мэрии сообщили, что согласно наработанной схеме, в отдельных домах плата за жилье вырастет на 50 коп, а в некоторых - на 7,50 грн. (сейчас все платят одинаково и средний тариф составляет около 1,3 грн. за 1 кв. м). В горадминистрации рассказали, что больше всего заплатят жители дома № 59 на улице Жилянской, там тариф составит 9,69 гривень.

Газета приводит расчеты по размеру квартплаты, согласно новым тарифам по группам самых типичных домов Киева. Например, жильцы «сталинки» будут платить, исходя из тарифа 2,49 грн. за кв. м. и их плата в месяц за среднюю двухкомнатную квартиру (48 кв. метров) составит 119,52 грн.; жильцы «хрущевки» за квартиру такой же площади в месяц будут платить 163,2 грн. с учетом тарифа 3,4 грн. за кв. м; в домах спецпроекта – 314,4 грн., исходя из тариф 6,55 грн; КТУ –239,04 грн. при тарифе 4,98 грн; «гостинки» - 192 грн. при тарифе 4 грн.; домов 464 серии – 190,56 грн. при тарифе 3,97 грн.; БПС – 179,04 при тарифе 3,73 грн.; «свечки» - 168 грн. при тарифе 3,5 грн; «чешки» - 166,08 грн. при тарифе 3,46 грн.; домов дореволюционной постройки – 150,72 грн. при тарифе 3,14 грн. и АППС – 135,6 грн. при тарифе 2,82 грн. за 1 кв. м.