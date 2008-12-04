Госкомпредпринимательства против повышения тарифов

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства выступает против повышения тарифов для предпринимателей в Киеве. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Комитета.

Как сказано в сообщении, Комитет во второй раз отказывает в согласовании регуляторного акта, которым значительно повышаются тарифы для некоторых категорий предприятий.

Госкомпредпринимательства напоминает, что председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ 30 октября издал три распоряжения, которыми тарифы для некоторых предприятий и бюджетных учреждений были повышены в 10 раз. 20 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил распоряжение Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от 30 октября.

“Последний проект от 24 ноября киевская городская власть считает таким, в котором учтено замечание Президента Украины и Антимонопольного комитета. Вместе с тем, отличиями второго проекта является то, что уровень роста тарифов для „других потребителей и отдельных субъектов хозяйствования” снижен на 5%. То есть тарифы должны вырасти в тех же десять раз минус 5%”, - отмечают в Комитете.

В то же время, хоть и в сокращенном виде, продолжает существовать перечень предприятий, которые должны платить по значительно более высоким тарифам, чем другие. Госкомпредпринимательства отмечает, что дискриминация предприятий является грубым нарушением Конституции и законодательства. Более того, такое повышение тарифов фактически становится дополнительным налогом на определенные виды предпринимательства, а установление налогов далеко выходит за пределы полномочий киевской городской власти, говорится в сообщении.

Госкомпредпринимательство Украины считает, что новый проект повышения тарифов в Украине практически идентичен отклоненному ранее и содержит те же недостатки. Он не содержит финансово-экономического обоснования изменений размера тарифов, определения ожидаемых расходов и выгод субъектов хозяйствования.

“Предложенный в проекте распоряжения порядок расчета противоречит Порядку расчета тарифов на указанные коммунальные услуги, утвержденному Постановлением Кабинета министров Украины № 560 от 12 июля 2005 года. Этот Порядок определяет механизм формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и распространяется на субъекты хозяйствования всех форм собственности, которые предоставляют указанные услуги. Предложенное киевской городской властью почти десятикратное повышение тарифов на коммунальные услуги никак не соотносится с себестоимостью их предоставления. Проектом распоряжения также нарушается порядок коррекции тарифов, установленный Постановлением Кабинета министров Украины от 12 июля в 2006 г. №959”, - сказано в сообщении Госкомпредпринимательства.