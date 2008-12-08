ОАО «Укрэнергоуголь» вернут статус госпредприятия

Министерство топлива и энергетики решило вернуть энергоснабжающей компании ОАО «Укрэнергоуголь» статус государственного предприятия.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр» от 6 декабря, со ссылкой на соответствующий приказ министерства от 13 ноября №557.

Согласно документу, ОАО «Укрэнергоуголь» вновь реорганизуется в ГП.

Как пояснил УНИАН пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ, решение об обратной реорганизации принято в связи с выявлением ряда нарушений законодательства в ходе формирования уставного фонда компании. В частности, как было установлено проверкой при формировании уставного фонда, в него не было включено государственное имущество компании на сумму более 20 млн. грн.

"Поэтому и было принято соответствующее решение и предприятие продолжает находиться в управлении Минтопэнерго", – сказал пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие "Укрэнергоуголь" реорганизовалось в открытое акционерное общество в ноябре 2007 года. Уставный капитал предприятия составлял 710,31 млн. грн.

Решение о необходимости корпоратизации предприятия было принято согласно приказу (№313 от 12 октября 2006 года) Министерства экономики Украины.

Справка УНИАН. ГП "Укрэнергоуголь" было создано на базе ППЭС "Донецкуголь" приказом Министерства топлива и энергетики от 13 февраля 2003 года. Предприятие создано для передачи и поставки электроэнергии шахтам Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Луганской и Львовской областей.