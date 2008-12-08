Решение об изъятии 1,5 га у «Ливадии» незаконно

Украины признал незаконным решение Ялтинского городского совета об изъятии у государственного предприятия «Ливадия» 1,5 гектаров земли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, Высший хозсуд оставил в силе решение Севастопольского апелляционного суда, согласно которому решение Ялтинского горсовета о прекращении права пользования ГП «Ливадия» земельным участком площадью 1,5 га признано незаконным и отменено.

Кассационная инстанция подтвердила доводы прокуратуры о том, что согласно закону орган местного самоуправления не имел полномочий по изъятию земель государственной собственности, говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

*** Гоcпредприятие «Ливадия» (Большая Ялта, Крым) специализируется на производстве винограда и виноматериалов.