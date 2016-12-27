Достижения Кабмина в 2016 году: увеличение минималки, е-декларирование и отказ от российского газа

13:02, 27 декабря 2016
Соцполитика
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Правительство опубликовало список главных достижений 2016 года. Так, среди своих главных достижений в сфере экономического развития, торговли и финансов называют запуск зоны свободной торговли с ЕС, систему ProZorro и увеличение государственных инвестиций в сфере социально-экономического развития на 60%.

В инфографике сообщается о достижениях министерств / УНИАН

Данная инфографика размещена на сайте Кабмина.

В сфере социальной политики и услуг - увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. гривень, внедрение е-декларирования, выдачу украинских документов 16 тысячам жителей оккупированных территорий в течение суток и субсидии для 6,8 млн украинских семей.

Среди достижений в сфере обороны сообщают о поставке 90 тыс. боеприпасов, подготовку 862 инструкторов и проведение 842 командно-штабных учений, а также обновление структуры ВСУ.

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Среди достижений в отрасли здравоохранения – увеличение оклада медицинским работникам и наличие всех вакцин для плановых прививок детям.

Основными достижениями в сфере энергетики названо разблокирование счетов «Энергоатома», а также то, что Украина уже больше года не закупает газ у России.

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