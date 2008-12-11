Для выполнения бюджета-2009 нужен антикризисный пакет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что без принятия антикризисного пакета законов будет тяжело говорить о выполнении бюджета в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Президент, в частности, сообщил, что вчера заслушал отчет о проекте бюджета на 2009 год. При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что этот документ является чрезвычайно сложным, и есть много вопросов, которые могут подвергнуть сомнению даже социальные показатели.

Глава государства подчеркнул, что этот проект необходимо еще дорабатывать, но он понимает, насколько это сложно в нынешних экономических условиях.

«Ситуация очень непростая как в политическом смысле, так и с экономикой. Главное, на чем мы сейчас должны сконцентрироваться, - это преодоление экономического кризиса», - подчеркнул Президент.

При этом он высказал мнение, что вокруг этого вопроса у парламентариев и вообще у власти может быть намного больше общих позиций.

Глава государства отметил, что парламент должен до конца года проработать хотя бы две недели в пленарном режиме, чтобы принять бюджет на 2009 год.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что даже при всей скромности показателей бюджета на следующий год его будет тяжело сбалансировать, если парламент в ближайшее время не примет еще ряд антикризисных законов.

«Я надеюсь, что со следующей недели парламент построит свою работу таким образом, чтобы принять нормативную базу на 2009 год», - сказал Президент, добавив, что очень важным заданием является войти в следующий год с государственным бюджетом.