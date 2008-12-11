Украине важно соблюдать обязательства перед ВТО

Отход Украины от взятых международных обязательств, в том числе и перед Всемирной торговой организацией, может поставить под угрозу получение нашим государством помощи от Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на встрече с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Глава государства сообщил, что вчера встречался с представителями МВФ, и эта встреча засвидетельствовала, что Украина “достойно прошла первый этап в вопросе выделения транша МВФ”.

В то же время Президент отметил, что его беспокоит то, что в последние несколько дней раздаются предложения, в том числе и в парламенте, принять решения, которые не будут соответствовать международным обязательствам Украины, что может, в свою очередь, негативно отразиться на перечне международных программ в отношении Украины.

Также В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что важно соблюдать международные обязательства, и в первую очередь взятые страной при вступлении в ВТО, чтобы сохранить экспортные возможности нашего государства.

В.ЮЩЕНКО обратил внимание на то, что из-за негативных тенденций на мировом рынке падение украинского экспорта сегодня составляет 20%, и эта ситуация может ухудшиться, если парламент будет делать непродуманные шаги. При этом он обратил внимание на то, что сегодня парламент планирует рассматривать изменения в аграрное законодательство, которые не будут отвечать требованиям ВТО.

«Владимир Михайлович, я попросил бы мудро поступать и не идти на поводу у сладких и легких вещей», - сказал Президент, обращаясь к председателю ВР.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса. Программа рассчитана на два года. В ноябре МВФ выделил Украине первый транш кредита на сумму 4,5 млрд. долларов.

1 декабря в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ, которая проводила мониторинг ситуации в украинской экономике.