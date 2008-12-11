Расходы бюджетников урежут

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о мерах по социальной защите населения от следствий мирового финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 266 народных депутатов из 443, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, в частности, на период до 31 декабря 2009 года запретить увеличение штата работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной собственности.

Кроме того, предусматривается при утверждении государственного и местных бюджетов на 2009 год, а также бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования запретить увеличение по сравнению с 2008 годом расходов на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также на содержание фондов общеобязательного государственного социального страхования, за исключением расходов на заработную плату, начисления на фонд оплаты труда и оплату коммунальных услуг.

Предлагается также наложить мораторий на осуществление за средства государственного и местных бюджетов и средства общеобязательного государственного социального страхования расходов на капитальное строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений органов государственной власти и органов местного самоуправления, органов общеобязательного государственного социального страхования, за исключением безотлагательного ремонта зданий, которые находятся в аварийном состоянии, а также завершения строительства или капитального ремонта, начатого до вступления в силу данного закона. Такой же запрет вводится на закупку автомобилей, за исключением закупки автомобилей для потребностей транспортных организаций, заведений здравоохранения, образования, Вооруженных Сил Украины и Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Законопроектом вносятся изменения в Закон «О занятости населения», в соответствии с которым финансирование общественных работ осуществляется за счет государственного и местных бюджетов с привлечением средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы (в части организации таких работ для безработных) и предприятий, учреждений и организаций, для которых эта работа выполняется по договорам.

Также предлагается внести изменения в Закон «Об оплате труда», касающийся тарифной системы оплаты труда. В частности, предусматривается, что основой организации оплаты труда является тарифная система, которая включает: тарифные сетки, тарифные ставки, схемы должностных окладов и тарифно-квалификационные характеристики (справочники). Тарифная система оплаты труда используется для разделения работ в зависимости от их сложности, а работников - в зависимости от их квалификации и по разрядам тарифной сетки. Она является основой формирования и дифференциации размеров заработной платы. Тарифная сетка (схема должностных окладов) формируется на основе: тарифной ставки рабочего первого разряда, которая устанавливается в размере, который превышает законодательно установленный размер минимальной заработной платы; межквалификационных (междолжностных) соотношений размеров тарифных ставок (должностных окладов). Размер должностного оклада (тарифной ставки) работника первого тарифного разряда в соответствии с Единой тарифной сеткой устанавливается на уровне, который не может быть ниже законодательно определенного размера минимальной заработной платы».

Также предусмотрено внесение изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в соответствии с которыми за период участия только в солидарной системе величина оценки одного года страхового стажа равняется 1,35%, а за период участия в солидарной и накопительной системах пенсионного страхования - 1,08%.