Малый и средний бизнес надо защитить

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства разработал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно минимизации негативных последствий финансового кризиса для субъектов хозяйственной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил глава Госкомпредпринимательства Константин ВАЩЕНКО.

В частности, по его словам, в законопроекте предлагается отменить ряд местных налогов и сборов, расходы на администрирование которых превышают поступления в бюджеты.

Кроме того, Госкомпредпринимательства предлагает заключать договора на аренду помещений для малых и средних предпринимателей на минимальный срок от 5 лет.

По словам К.ВАЩЕНКО, на сегодня каждый год предприниматели обязаны продлевать договоры аренды, что не является выгодным для них.

Также в законопроекте учтена реализация принципа «единого окна», уменьшение налога на прибыль, которая реинвестируется в производство, с 25 до 15%.

На сегодня документ дорабатывается в Госкомпредпринимательстве, после чего будет направлен в парламентский Комитет промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, который, в свою очередь, выступит его инициатором на парламентских слушаниях, сообщил К.ВАЩЕНКО.