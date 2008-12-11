Малый и средний бизнес надо защитить
Госкомпредпринимательства
Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства разработал законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно минимизации негативных последствий финансового кризиса для субъектов хозяйственной деятельности».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил глава Госкомпредпринимательства Константин ВАЩЕНКО.
В частности, по его словам, в законопроекте предлагается отменить ряд местных налогов и сборов, расходы на администрирование которых превышают поступления в бюджеты.
Кроме того, Госкомпредпринимательства предлагает заключать договора на аренду помещений для малых и средних предпринимателей на минимальный срок от 5 лет.
По словам К.ВАЩЕНКО, на сегодня каждый год предприниматели обязаны продлевать договоры аренды, что не является выгодным для них.
Также в законопроекте учтена реализация принципа «единого окна», уменьшение налога на прибыль, которая реинвестируется в производство, с 25 до 15%.
На сегодня документ дорабатывается в Госкомпредпринимательстве, после чего будет направлен в парламентский Комитет промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, который, в свою очередь, выступит его инициатором на парламентских слушаниях, сообщил К.ВАЩЕНКО.