Правительство разработает прозрачные правила работы банков

Правительство совместно с Национальным банком и коммерческими банками намерено разработать ряд документов для обеспечения прозрачности банковской системы и соблюдения прав представителей реального сектора экономики и граждан, пользующихся услугами банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании с руководством украинских коммерческих банков и Нацбанка.

Премьер сообщила, что для работы над этими документами будет создана специальная группа из представителей НБУ, комбанков, а также финансовых советников премьера Сергей ТИГИПКО и Александра ГИНЗБУРГА.

Прежде всего, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, эта группа должна будет разработать законопроект по обеспечению прозрачности правил работы банковского сектора. Механизмы решения вопросов, которые не могут быть урегулированы законодательно, должны будут войти в Меморандум правительства, НБУ и комбанков.

Кроме того, по словам премьера, рабочая группа должна будет подготовить нормативно-правовые акты правительства, касающиеся рекапитализации банков за счет средств МВФ.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что все эти документы должны быть приняты с целью соблюдения прав представителей реального сектора экономики, а также граждан, пользующихся услугами банков. При этом она отметила, что на сегодняшний день граждане, к сожалению, сталкиваются с фактами одностороннего (со стороны банков - УНИАН) изменения условий кредитования.

Премьер подчеркнула, что правительство «защищает независимость Нацбанка и все функции НБУ, которые он выполняет в финансовом секторе». Вместе с этим она отметила, что большинство, которое уже создано в ВР, «может подняться над всеми институциями, которые работают в Украине», и законодательным путем может определить «прозрачность и понятность» правил в банковском секторе, в частности, касающихся рефинансирования и работы валютного рынка.

«На базе закона, я хотела бы, чтобы мы много вещей смогли решить так, чтобы больше никаких вопросов у нас (о работе банковской системы - УНИАН), в том числе и в мирной жизни, когда кризис завершится, - а я думаю, что он рано или поздно закончится - не возникало», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.