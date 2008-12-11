АМК 15 декабря проведет слушания о тарифах на ЖКУ

Антимонопольный комитет Украины 15 декабря проведет слушания о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для киевских предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он напомнил, что Киевская городская госадминистрация повторно приняла решение о повышении тарифов для юридических лиц на отопление, водоснабжение и водоотвод. Сейчас эти решения проходят экспертизу в АМК.

«Нам очень важно услышать экономический анализ того, что закладывается в эти решения, и какие последствия будут иметь эти решения не только для киевлян, а и для киевского бизнеса, благодаря которому формируется налоговая база», - подчеркнул А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 30 октября КГГА издала распоряжения №1487, 1488, 1489, о повышении с 1 декабря 2008 года тарифов на тепловую энергию, поставки холодной воды и водоотвод в 3-10 раз для 4-х категорий юридических лиц.

18 ноября Антимонопольный комитет Украины официально рекомендовал Киевской городской государственной администрации отменить распоряжения (№1487, 1488 и 1489) о повышении тарифов на коммунальные услуги для коммерческих структур или изменить их в соответствии с нормами конкурентного законодательства.

20 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ "Об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации" (от 30 октября), которыми повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, например для коммерческих структур в 5-10 раз.

После этого КГГА издала новое распоряжение о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц столицы. Распоряжением от 27 ноября 2008 г. признаны утратившими силу соответствующие распоряжения от 30 октября т.г.

В соответствии с новыми решениями столичной власти, тарифы должны повыситься максимум до 9,5 раз, а не до 10 раз, как предусматривалось ранее. Кроме того, утвержден новый состав групп потребителей, в частности, из группы, для которой планировалось наибольшее повышение стоимости услуг, исключен Секретариат Президента, Кабинет министров, Верховная Рада, столичная мэрия и министерства. В то же время неизменной остается дата введения новых тарифов - 1 декабря т.г.

Таким образом, согласно последнему решению КГГА, для бюджетных организации установлены тарифы на оплату холодной воды и водоотвода в размере 4,88 грн. за 1 куб. м (было 4,50 грн.); на горячую воду и водоотвод - 24,18 грн. за 1 куб. г. (было 15,37 грн.); на централизованное отопление в размере 8,61 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон (было 5,38 грн.).

Установлены немного выше тарифы для потребителей, которые вошли в первую группу: творческих союзов, заведений спецпитания (детские кухни), детсадов, школ, библиотек, общественных благотворительных организаций, предприятий ритуальных услуг, музеев, хлебозаводов, коммунальных предприятий. Для них тариф на холодную воду и водоотвод составляет 4,88 грн. за 1 куб. м (было 2,82 грн.); горячую воду и водоотвод - 24,18 грн. за 1 куб. (было 15,89 грн.); отопление - 8,61 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный период (было 5,38 грн.).

Отдельную группу потребителей составляют такие коммерческие структуры как казино и другие заведения игорного бизнеса; ночные клубы, стрип-бары; биржи, ломбарды; торговые объекты; пункты обмена валют; 3-, 4- и 5-звездочные гостиницы; автосалоны; субъекты ведения хозяйства, осуществляющие оценочную деятельность и операторы телекоммуникаций. Для них установлены самые высокие тарифы на коммунальные услуги. КГГА оставила в этой группе потребителей офисы политических партий, но исключила Секретариат Президента, Кабинет министров, Верховную Раду, киевскую мэрию. Также из нее исключены центры бизнеса, офисы строительных компаний, банки, страховые, кредитные и финансовые компании, офисы частных нотариусов, супер- и гипермаркеты, торговые центры.

Для этой группы потребителей тариф на холодную воду и водоотвод установлен на уровне 42,76 грн. за 1 куб. г. (было 4,50 грн.); на горячую воду и водоотвод - 157,45 грн. за 1 куб. м (было 16,57 грн.); на отопление - 51,14 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон (было 5,38 грн.).

В отдельную группу потребителей заведены коммерческие предприятия, для которых столичная власть утвердила тариф на холодную воду и водоотвод в размере 23,07 грн./куб. м (было 4,50 грн.); на горячую воду и водоотвод - 64,22 грн. за 1 куб. м (было 16,57 грн.); на отопление - 18,35 грн. за 1 кв. м отапливаемой площади в отопительный сезон (было 5,38 грн.).