ВР приняла законопроект по улучшению платежного баланса

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 264 народных депутата из 378 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О Таможенном тарифе Украины», в соответствии с которыми в случае достижения платежным балансом Украины критического состояния, применяется, в виде исключения, процедура введения изменений и отмены временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары. Для определения состояния критичности платежного баланса Украины применяется методология Международного валютного фонда по оценке состояния и перспектив платежного баланса и альтернативных мер для возобновления равновесия, а также значительного уменьшения валютных резервов или их критического уровня, с учетом содержания официального документа ВТО «Адекватность Резервов» от 12 сентября 2002 года (WT/BOP/W/21). Кроме других надлежащих оснований, достаточным основанием для признания состояния платежного баланса критическим считается факт принятия решения Международным валютным фондом о предоставлении кредита для поддержки платежного баланса и/или официальных валютных резервов Украины. Инициатором введения временной процедуры является исключительно Кабинет Министров Украины, который разрабатывает и подает на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, в котором содержится перечень товаров, на которые вводится временная надбавка к ввозной пошлине, а также ее размер. Временная надбавка к ввозной пошлине вводится исключительно с целью возобновления равновесия платежного баланса и не может применяться как протекционистская мера для отдельной отрасли или товара (группы товаров). Другие субъекты права законодательной инициативы могут реализовывать его исключительно путем представления предложений Кабинету Министров Украины. В других случаях, предложения других субъектов права законодательной инициативы, кроме Кабинета Министров Украины, не подлежат включению в повестку дня Верховной Рады Украины.

Законопроектом предусматривается, что в течение 30 дней после вступления в силу законом о введении временной процедуры, или на его основании - постановления о продлении срока действия такой временной процедуры, Кабинет Министров Украины нотифицирует Комитет по вопросам ограничений платежного баланса ВТО по процедуре, установленной разделами 5 – 13 «Трактовка мер, предусмотренных Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ 1994) относительно платежного баланса. Если в результате консультаций, проведенных по установленным правилам в пределах Комитета по вопросам ограничения платежного баланса ВТО возникает потребность в уменьшении размера временной надбавки к ввозной пошлине или ее отмене, Кабинет Министров Украины имеет право осуществить такое уменьшение (отмену) путем издания соответствующего постановления, которое вступает в силу на 30 календарный день после его официального обнародования и теряет действие в день окончания действия временной процедуры.

Временная процедура вводится сроком до 6 календарных месяцев. Если оценка состояния и перспектив платежного баланса, проведенная по методологии Международного валютного фонда, свидетельствует о дальнейшем наличии оснований для продления временной процедуры (состояние платежного баланса Украины продолжает оставаться критическим), то Кабинет Министров Украины может принять решение о таком продлении, но не более чем на следующие шесть месяцев.