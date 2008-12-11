Киевсовет не снял ограничения на рентабельность транспорта

Сегодня в Киевсовете большинство депутатов отказались поддержать проект решения о внесении изменений в бюджет столицы на текущий год, согласно которым, в частности, снимались ограничения на уровень рентабельности определенной категории коммунальных предприятий, в число которых входят “Киевпасстранс” и “Киевский метрополитен”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения Киевсовета был внесен с голоса для рассмотрения на сегодняшнем заседании.

Докладчик по этому вопросу председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Роман ЯРОШЕНКО (внефракционный, избранный в Киевсовет по списку Блока Николая Катеринчука) обратил внимание депутатов, что необходимость принятия этого решения в том, что в бюджете столицы должны найти отражение решения Кабинета министров об увеличении объема выделенных Киеву средств на выполнение функций столицы, а также направление 50% поступлений от уплаты административных штрафов, взимаемых ГАИ.

В свою очередь депутат Сергей МЕЛЬНИК (фракция БЮТ) отметил, что этим решением предусмотрено также разрешить таким предприятиям, как КП “Киевский метрополитен” и “Киевпасстранс” ставить рентабельность выше 10%.

“Мы последовательно выступаем против повышения тарифов на транспорт, в том числе на другие социальные услуги, которые предоставляются населению, поэтому мы этот проект решения не будем поддерживать и призываем другие фракции внимательно отнестись к этому проекту и поддержать нашу позицию”, - сказал С.МЕЛЬНИК, обращаясь к присутствующим в зале депутатам.

Как объяснил начальник Главного финансового управления КГГА Виктор ПАДАЛКА, который был приглашен в сессионный зал по поводу рассмотрения этого вопроса, речь идет о 78 млн. грн., которые предусматривается направить на финансирование объектов коммунальной собственности. В частности, по его словам, 60 млн. грн. планируют потратить на водопроводно-канализационное хозяйство города, 18 млн. грн. – на закупку подвижного состава для городского пассажирского транспорта. Что касается рентабельности предприятий, то он сказал, что изменения нужно внести, поскольку сейчас есть “неоднозначные трактовки” определенной статьи бюджета города. “Потому что выходит, что у коммунальных предприятий, которые осуществляют свою хозяйственную деятельность не за счет бюджета Киева, также ограничена их рентабельность, и тем самым мы не стимулируем их заключать договоры и выполнять другие работы”, - сказал В.ПАДАЛКА.

С.МЕЛЬНИК, во второй раз взяв слово, отметил, что фракция не против изменений, которые касаются дополнительных ассигнований из госбюджета, но просит не подвязывать к социальным вопросам антисоциальные вопросы – увеличение рентабельности коммунальных предприятий “Киевпасстранс” и метрополитена.

Для обсуждения и консультаций указанного проекта решения заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ даже объявил перерыв в заседании, однако и после него документ не набрал необходимой поддержки депутатов.

Справка УНИАН. В принятом решении Киевсовета “О бюджете города Киева на 2008 год” от 17.01.2008 установлено, что предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность Киева и получают для этого бюджетные средства, при формировании финансовых результатов от операций деятельности за счет этих средств “применяют уровень рентабельности не выше 10%”. Нынешним проектом изменений предлагается продолжить текст: “Действие этого пункта не распространяется на коммунальные предприятия, в отношении которых осуществляется регулирование цен и тарифов на товары, услуги, работы”.