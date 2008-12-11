ВР приняла законопроект по защите строителей от кризиса

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали 233 народных депутаты из 442, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью принятия законодательного акта является стабилизация строительной отрасли, обеспечение жилищных прав граждан, которые нуждаются в государственной поддержке и стимулировании жилищного строительства в условиях мирового финансового кризиса. Законопроект определяет понятие “доступное жилье” и требования к такому жилью. В соответствии с законопроектом, государственная поддержка строительства доступного жилья осуществляется путем уплаты государством первого взноса за счет бюджетных средств в размере 30% стоимости строительства (приобретения) доступного жилья. Остальную часть стоимости жилья платят граждане, которые заключили договоры о строительстве и получении жилья при государственной поддержке, - за собственные средства или за средства ипотечного кредита.

Законопроектом предусматриваются объекты инвестирования доступного жилья, пути удешевления стоимости его строительства, требования к банкам - участникам Программы и порядок осуществления аренды доступного жилья с выкупом, установление на срок действия этого закона ограничения размера сметной прибыли до 10% от прямых и общепроизводственных расходов по строительству и предельный уровень рентабельности 10% в стоимости материалов и изделий, в том числе строительных конструкций, которые используются в строительстве объектов Программы. Контроль за соблюдением этой нормы возлагается на Государственную инспекцию по контролю за ценами.

Законопроект предусматривает также внесение изменений в законодательные акты Украины.