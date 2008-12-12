Банкам запретили менять процентные ставки

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о запрете банкам менять условия договора банковского вклада и кредитного договора в одностороннем порядке)».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 239 из 355 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено внести изменения в Гражданский кодекс и Закон «О банках и банковской деятельности», которыми запрещается банкам менять условия заключенных с клиентами договоров, в частности, относительно увеличения размера процентной ставки по кредитным договорам или уменьшения ее размера по договорам банковского вклада.

В законе предусмотрено «признать негодными» положения договоров, которыми закрепляется право банка в одностороннем порядке пересматривать условия договоров.

В то же время парламент не поддержал заключительные положения закона, которыми предусматривалось, что правила данного закона применяются и к договорам банковского вклада и кредитных договоров, которые были заключены до вступления в силу проголосованным сегодня законом.