Правительство запретило давальческий ввоз мяса

Кабинет Министров Украины запретил давальческий ввоз мяса в Украину с 15 декабря. Данный запрет введен постановлением «О вопросе ввоза на таможенную территорию Украины как давальческого сырья товаров группы 02» от 3 декабря 2008 г. (N 1078). Постановление вступает в силу с 15 декабря 2008 года.

Документом запрещается ввоз на таможенную территорию Украины мяса в качестве давальческого сырья и проведение операций, связанных с его переработкой на территории Украины.

Сообщается, что запрет введен с целью не допустить избежания уплаты налогов и сборов при ввозе на таможенную территорию Украины мяса и для обеспечения защиты интересов отечественных производителей.

Действие постановления не распространяется на мясо, которое оформлено в таможенном режиме переработки на таможенной территории Украины как давальческое сырье до вступления в действие данного постановления.