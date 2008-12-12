Правительство и НБУ определили стратегию борьбы

Кабинет министров Украины на своем заседании 10 декабря принял совместное с Национальным банком Украины постановление „Об утверждении плана мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (№ 1077).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госфинмониторинга, принятие постановления инициировано Государственным комитетом финансового мониторинга Украины как государственным органом, выполняющем функции национального подразделения финансовой разведки.

Основной целью постановления является продолжение внедрения в украинское законодательство 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF), 9-ти Специальных рекомендаций FАТF по борьбе с финансированием терроризма и других международных стандартов с целью совершенствования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как отметил председатель Госфинмониторинга Игорь ЧЕРКАССКИЙ, указанный план мероприятий является главной программой деятельности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов, которая обеспечит на протяжении следующего года внедрение совместных скоординированных мероприятий государственных органов и финансовых учреждений с целью минимизации рисков использования экономической и финансовой системы страны для отмывания криминальных доходов и финансирования терроризма.

При этом председатель Госфинмониторинга отметил, что указанный вопрос приобрел особую актуальность в условиях нарастающего финансового кризиса, требующего от государственных органов дополнительных совместных действенных и эффективных мероприятий, предусмотренных совместным решением правительства и Нацбанка.