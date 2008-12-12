Нужно принять проект закона о Госпрограмме приватизации

Комитет по вопросам экономической политики рекомендует парламенту принять в целом проект закона о Государственной программе приватизации на 2008-2012 годы.

Как сообщили УНИАН в Информационном управлении аппарата Верховной Рады Украины, во время подготовки законопроекта ко второму чтению поступило около ста поправок от субъектов законодательной инициативы, большинство из которых учтены. Комитет также частично учел предложения Президента Украины.

Законопроектом (реестр. №2339) предлагается определить "основные цели, приоритеты и условия приватизации государственного имущества, имущества, которое принадлежит Автономной Республике Крым, и коммунального имущества в 2008 - 2012 годах".

На заседании Комитета отмечалось, что достичь максимальной эффективности продажи объектов приватизации предлагается "путем продажи: мелких пакетов акций, отдельно определенных объектов недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства; убыточных предприятий под обязательство покупателей с целью проведения их финансового оздоровления; высоколиквидных объектов для обеспечения выполнения задач по поступлению средств от приватизации и т. п".

На заседании отмечалось также, что к приватизации в 2008-2012 годах будут включаться, в первую очередь, те объекты, "дальнейшее пребывание которых в государственной собственности является неэффективным и нуждается в значительных дополнительных государственных расходах на их содержание". Предусмотрено, что Кабинет министров будет определять высоколиквидные объекты, продажа которых должна обеспечить развитие не только этих предприятий, но и экономики государства в целом. Приватизация объектов стратегических отраслей экономики будет осуществляться с учетом утвержденных Кабинетом министров программ развития таких отраслей, составляющей которых должны быть определенные отраслевые особенности приватизации.

Для повышения ликвидности и инвестиционной привлекательности объектов приватизации для потенциальных покупателей, проектом предусмотрена предприватизационная подготовка, которая включает комплекс мероприятий, направленных на создание условий для реформирования собственности предприятий и адаптации их к рыночным условиям как субъектам предпринимательской деятельности.

Продажа пакетов акций, целостных имущественных комплексов предприятий, которые должны обеспечить выполнение задач по поступлению денежных средств от приватизации, в соответствии с проектом будет осуществляться на конкурентных принципах.