АМК возбуждает дело против КГГА

Сегодня Антимонопольный комитет Украины (АМК) принял решение о возбуждении дела против Киевской городской государственной администрации по признакам антиконкурентных действий при установлении тарифов на водоснабжение, теплообеспечение и водоотвод для предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня озвучил исполняющий обязанности главы Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО по итогам слушаний об обоснованности повышения тарифов на коммунальные услуги в столице, установленное новыми распоряжениями киевской власти.

По его словам, КГГА при установлении тарифов нарушила основные принципы – доступность, прозрачность, проведение общественных слушаний и экономическую обоснованность тарифов. При этом решение КГГА было обнародовано на ее официальном сайте за семь дней до ввода в действие.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО уточнил, что при формировании тарифов было определено три категории – население, бюджетные организации и предприниматели. Некоторые предприятия (в частности, ООО «Маяк», «Киевспецтранс», ТРК «Киев») были приравнены к бюджетным учреждениям, что ставит их в привилегированное положение по отношению к конкурентам. Разница в тарифах у таких предприятий составляла до 5 раз.

При этом КГГА совершила действия, которыми склоняла «Киевводоканал» к нарушениям конкурентного законодательства.

АМК рекомендовал КГГА принять решение об отмене распоряжений или внести изменения, которые сделают невозможным нарушения конкурентного законодательства.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО добавил, что он подписал письма Минэкономики и Госценинспекции с просьбой разработать основания для установления тарифов на ЖКУ.

В свою очередь, присутствующий на слушаниях АМК киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что тарифы на воду и тепло являются правильными и справедливыми. По его словам, КГГА будет увеличивать список тех предприятий, которые являются сверхприбыльными и «по которым плачет антимонопольное законодательство».

Также КГГА намерена минимизировать затраты на коммунальные услуги для тех предприятий, которые будут обращаться к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Как добавил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, комитет также дал поручение провести проверку газоснабжающих предприятий по Украине, а также проверить действия местных администраций на предмет соответствия установленных тарифов на ЖКУ конкурентному законодательству.

Он также отметил, что завтра АМК проведет слушания по поводу повышения стоимости проезда в киевском электротранспорте.