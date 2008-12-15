Черновецкий обвинил Тимошенко в бедах киевлян

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня собрал журналистов на брифинг, чтобы сделать два коротких заявления: еще раз сказать, по чьей вине в столице было отключено тепло и горячая вода, и признаться в любви бабушкам и дедушкам.

Как передает корреспондент УНИАН, городской председатель сразу предупредил представителей ЗМИ, что брифинг будет коротким: «Я буду краток», - сказал мэр.

«Первое мое заявление следующее: рубильник находится в руках Юлии Владимировны (ТИМОШЕНКО) – она сама отключила киевлян без всяких причин от тепла», - заявил мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что уважает Ю.ТИМОШЕНКО, но тут же обвинил ее во лжи.

«Она обманывает, что она киевлянка и тоже страдала от отсутствия горячей воды, потому что ее буровая скважина вместе с домом значительно превышают 20 млн. долларов, и живет она в Киевской области. Это неправда, у нее есть любая вода», - сказал мэр столицы.

«И напоследок: я хочу вам публично признаться в своей любви. Я очень люблю киевских бабушек и дедушек. Я просто их обожаю. Я знаю, что они никогда меня не бросят. Они никогда не поверят, что я даже способен подумать о них плохо, не то чтобы что-то сделать (плохое – УНИАН)».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, с тех пор, как он стал мэром, бабушки заменили ему мать.

«Я счастлив, что моя жизнь с их участием состоялась. Это они сегодня единственные герои современности. Они отстояли тепло во всех домах, по всей Украине. Все мэры должны низко поклониться этим людям», - сказал столичный голова, комментируя сегодняшнее утреннее пикетирование Кабинета министров в связи с отключением половины столичных домов от тепло- и водоснабжения.