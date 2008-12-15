Закупочные цены на молоко могут снизиться

В результате отмены Законом о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса дотаций в молочной отрасли закупочные цены на сырое молоко у домохозяйств производителей могут снизиться на 12-14%. Об этом говорится ваналитическом отчете, подготовленном консалтинговым агенством ААА и Concorde Consulting, которым располагает УНИАН.

Как отмечается в отчете, в антикризисном законе не учтены интересы сельхозпроизводителей – частных лиц, сдающих молоко и мясо на переработку. Авторы отчета отмечают, что на долю этой группы производителей приходится около 70% всего перерабатываемого в Украине молока. Данная категория производителей оказалась с 1 января 2009 года полностью лишенной дотаций, получаемых за сданную на переработку продукцию животноводства.

В этой связи авторы отчета напомнили, что ранее действовало постановление Кабинета министров Украины от 12 мая 1999 года N 805, установившее механизм начисления и выплат дотаций перерабатывающим предприятиям за поставленное на переработку молоко и мясо сельхозпроизводителей независимо от форм хозяйствования. «На сегодня действие этого механизма прекращено, а взамен не предложено четкой альтернативы поддержки села», - говорится в отчете.

В соответствии с обнародованной в отчете оценкой, размер нагрузки, которая будет распределена среди участников цепочки «производитель – переработчик – потребитель» в связи с отменной дотаций, может составить порядка 1 млрд. грн. в 2009 году, или около 7% от объема производства молокопродуктов в ценах производителей.

«Мы считаем, что переработчики будут вынуждены наибольшую долю нагрузки от отмены дотаций перенести на производителей молока, что приведет к сокращению эффективных закупочных цен на молоко», - отмечается в отчете.

По мнению авторов отчета, антикризисный закон, вопреки своему целевому назначению, вероятнее всего, будет способствовать усугублению кризисных явлений в молочной отрасли в период наиболее острой фазы экономического кризиса.