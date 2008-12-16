ВР приняла законопроект об инвестиционной деятельности

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” об инвестиционной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовал 241 народный депутат из 439 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что требование разрешительного органа о представлении субъектами ведения хозяйства документов, не предусмотренных законодательством для выдачи документов разрешительного характера, тянет за собой наложение штрафа на должностных лиц от десяти до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, предусмотрено, что направление инвестиционной деятельности, согласно которым оказывается государственная поддержка, определяются программами и мероприятиями, объемы финансирования которых предусмотрены Законом Украины о Государственном бюджете Украины на соответствующий год. Государственная поддержка и стимулирование инвестиционной деятельности осуществляются, в частности, путем предоставления финансовой помощи из государственного бюджета местным бюджетам для реализации инвестиционных проектов на условиях софинансирования; осуществление за счет средств государственного и местных бюджетов полного и частичного кредитования, а также полной и частичной компенсации процентов, которые платят субъекты инвестиционной деятельности финансовым учреждениям за кредитование инвестиционных проектов; возмещение сумм первичных взносов, оплаченных по ипотечным жилищным кредитам.