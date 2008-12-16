Усилена ответственность за нарушения на рынке ценных бумаг

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за правонарушения на рынке ценных бумаг”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовал 251 народный депутат из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что осуществление банковской деятельности или банковских операций, другой деятельности по предоставлению финансовых услуг, а также профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг без приобретения статуса финансового учреждения или без специального разрешения (лицензии), если в соответствии с законодательством приобретение статуса финансового учреждения, получение специального разрешения (лицензии) является условием осуществления указанных видов деятельности, или с нарушением условий лицензирования, если это было связано с получением дохода в крупных размерах, карается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы сроком до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Также предусматривается, что внесение служебным лицом субъекта ведения хозяйства или другим уполномоченным лицом в документы, которые подаются для регистрации выпуска ценных бумаг, заведомо недостоверной информации, если это нанесло значительный материальный ущерб инвестору, в ценные бумаги, карается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет, или ограничением свободы сроком до трех лет. Согласно законопроекту, непредоставление инвестору в ценные бумаги (в том числе акционеру) на его письменный запрос информации о деятельности эмитента в пределах, предусмотренных законодательством, или предоставление ему недостоверной информации, совершенное служебным лицом эмитента, если это нанесло материальный ущерб в значительном размере, карается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Также предусмотрено, что Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку может аннулировать свидетельство о регистрации объединения как саморегулирующей организации фондового рынка, которое было выдано такому объединению.