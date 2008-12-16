Повышение пошлин приведет к росту цен и тенизации автоимпорта

Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) заявляет, что повышение пошлин на импортные автомобили приведет к увеличению цен и переходу автомобильного импорта в теневой оборот.

Об этом сообщил генеральный директор ВААИД Олег НАЗАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его информации, принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект №3379 от 11.12.08 предусматривает введение дополнительной надбавки к ставке ввозной пошлины на импортированные автомобили в размере 12%, что в результате приведет к увеличению ввозной пошлины на автомобили до 22%, а в некоторых случаях и до 37%, что в свою очередь повлечет значительный рост цен на импортированные автомобили, переход автомобильного импорта в теневой оборот и снижение покупательной способности украинских автопотребителей.

Кроме того, по его словам, «увеличение пошлин повлечет адекватное ограничение со стороны Всемирной торговой организации».

По словам О.НАЗАРЕНКО, на сегодня уже существует 14 схем ввоза автомобилей в Украину без уплаты надлежащих налогов путем использования лазеек в законодательстве (схемы «фиктивное наследство», «переезд на постоянное место проживания», «временный ввоз фиктивным иностранным представительством», «льготник», «целевое назначение для граждан с физическими изъянами через органы социальной опеки» и т.п.). «Если пошлина станет 37% плюс НДС 20%, этими серыми схемами начнут пользоваться», – добавил он.

В свою очередь, как отметил президент ВААИД, президент ООО «Автомобильная группа «Кадиллак, Шевроле» Станислав ЩЕРБИНА, введение таких инициатив, как повышение пошлины, может негативно повлиять на функционирование автомобильного рынка и привести к существенному и необоснованному сокращению поступлений в госбюджет Украины.

При этом он добавил, что автоимпортеры хотят равных условий для всех участников рынка.

Представители ВААИД отмечают, что именно в условиях кризиса ситуация на автомобильном рынке Украины нуждается в особом внимании и контроле со стороны государственной власти, и обращают внимание на то, что без соответствующего государственного контроля, в условиях введения лишь запретов автомобильный рынок Украины может стремительно стать «теневым».