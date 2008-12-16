Нужно ликвидировать посредников между шахтой и потребителем

«Украина теряет угольную отрасль, которая является крайне «непрозрачной. Устранить посредников между шахтой и потребителем – главная цель правительственных реформ в этой отрасли», – заявил президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club», член Правления Украинской народной партии Александр ТОДИЙЧУК.

Как сообщила УНИАН пресс-служба УНП, он назвал «маленькой составляющей большого пакета вопросов по реанимации угольной отрасли» обещание премьера Юлий ТИМОШЕНКО вернуть шахтерам на этой неделе долги по заработной плате.

«Система компаний-посредников, которые опутали, как паутина, угольную отрасль, искусственно делает шахты нерентабельными, а цену на уголь неконкурентоспособной», – считает эксперт. По его словам, «расплачивается за это государство, которое годами дотирует искусственно обанкротившиеся шахты». По его убеждению, «лишь устранив систему посредников и сделав угольную отрасль «прозрачной», правительство сможет ее реформировать, – отстроить новые эффективные шахты и реанимировать старые».

По его убеждению, «угольная отрасль, которая сможет обеспечивать государство углем 400 лет, и ядерная энергетика должны стать фундаментом энергобаланса государства». «Именно в эти сферы, а не в закупки газа и инвестирование газовой отрасли других государств, Украина должна направлять миллиардные средства», – считает А.ТОДИЙЧУК.

«Энергетическая безопасность зависит от того, насколько быстро правительство сможет изменить неблагоприятную структуру энергопотребления Украины, где неоправданно высокая доля – почти 50% – приходится на газ», – сказал А.ТОДИЙЧУК. При этом он отметил, что «в странах ЕС этот показатель почти вдвое меньше».