СБУ ограничила Григоришину въезд в Украину

Служба безопасности Украины временно ограничила въезд на территорию Украины российскому бизнесмену Константину ГРИГОРИШИНУ из-за причастности к рейдерским захватам энергетических предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

«Гражданину России К.ГРИГОРИШИНУ ограничен временно въезд в Украину в связи с его противоправной деятельностью, связанной с организацией ряда рейдерских захватов стратегически важных государственных предприятий энергетической отрасли», - отметили в пресс-службе.

Запрет установлен в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Вместе с тем в пресс-службе СБУ подчеркнули, что запрет не имеет никакого отношения к каким-либо политическим событиям, а связан исключительно с противоправными действиями указанного гражданина на территории Украины.

Сегодня в международном аэропорту «Борисполь» сотрудники пограничной службы не допустили К.ГРИГОРИШИНА на территорию Украины.