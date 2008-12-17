ВР отменила сроки использования жилищных чеков

Для приватизации жилья

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отмене постановления Верховной Рады Украины «О продлении срока использования жилищных чеков для приватизации государственного жилого фонда». Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовал 401 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Данным постановлением предусмотрена, по существу, отмена любых сроков, ограничивающих возможность использования чеков.

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