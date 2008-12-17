ВР регулирует работу кредитных союзов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам деятельности системы кредитной кооперации».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 235 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале.

Данным законопроектом предусмотрено согласование между собой норм Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины, а также законов «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг», «О кредитных союзах», «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» и «Об организации формирования и обращения кредитных историй».

Законопроектом предусматривается введение единых терминов и понятий, а также единых подходов к принципам деятельности кредитного союза.

Данным законопроектом предусматривается упорядочить вопросы, касающиеся государственной регистрации, получения статуса финансового учреждения, лицензирования кредитных союзов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его принятие будет способствовать предоставлению доступа к финансовым услугам более широких слоев населения, особенно в сельской местности, снижению рисков для участников системы кредитной кооперации.