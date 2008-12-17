ВР внесла изменения в Таможенный тариф

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон «О Таможенном тарифе», учтя предложение Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 233 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как отмечается в документе, закон направлен на имплементацию в рамках национального законодательства международных договоренностей Украины по поводу приведения ставок ввозной пошлины на продукцию и товары в соответствие с уровнем, определенным графиком тарифных обязательств Украины по товарам на 2008 год, который является неотъемлемой частью Протокола о вступлении Украины в ВТО.

Как подчеркивается в пояснительной записке, реализация норм закона положительно повлияет на установление прозрачных отношений во внешнеэкономической деятельности, обеспечение стабильности на потребительском рынке и ценовой ситуации на нем, а несанкционированный импорт перейдет в легальные потоки, что, в свою очередь, за счет налогообложения пополнит поступления в государственный бюджет, повысит конкурентоспособность продукции отечественных товаропроизводителей. А введение его норм в действие именно с 1 января 2009 года позволит национальным товаропроизводителям постепенно адаптироваться к требованиям ВТО.