Проблемные банки предлагается реорганизовывать

14:12, 17 декабря 2008
Соцполитика
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Проект закона

Народный депутат Украины, член Совета Нацбанка Василий ГОРБАЛЬ предлагает внедрить особый порядок реорганизации банков различных организационно-правовых форм собственности в 2009 году, путем слияния или присоединения с целью улучшения их финансового состояния.

Соответствующий проект закона «Об особенностях реорганизации банков в 2009 году» (№ 3485 от 16 декабря 2008 г.) зарегистрирован в Верховной Раде и обнародован на официальном сайте парламента.

Согласно документу, основаниями для применения особого порядка реорганизации банков являются невозможность банками соблюдать экономических нормативов, установленных Нацбанком, а также существенная угроза неплатежеспособности.

В проекте закона указаны основания, порядок и особенности процедуры принятия решения, а также проведения реорганизации банка.

Депутат считает, что, вследствие принятия законопроекта, коммерческие банки будут иметь возможность эффективно и быстро объединять свои капиталы, что позволит им придерживаться экономических нормативов НБУ, управлять ресурсной базой, своевременно исполнять денежные обязательства, поддерживать необходимый уровень ликвидности, возобновить кредитование экономики страны.

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