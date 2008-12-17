Проблемные банки предлагается реорганизовывать

Народный депутат Украины, член Совета Нацбанка Василий ГОРБАЛЬ предлагает внедрить особый порядок реорганизации банков различных организационно-правовых форм собственности в 2009 году, путем слияния или присоединения с целью улучшения их финансового состояния.

Соответствующий проект закона «Об особенностях реорганизации банков в 2009 году» (№ 3485 от 16 декабря 2008 г.) зарегистрирован в Верховной Раде и обнародован на официальном сайте парламента.

Согласно документу, основаниями для применения особого порядка реорганизации банков являются невозможность банками соблюдать экономических нормативов, установленных Нацбанком, а также существенная угроза неплатежеспособности.

В проекте закона указаны основания, порядок и особенности процедуры принятия решения, а также проведения реорганизации банка.

Депутат считает, что, вследствие принятия законопроекта, коммерческие банки будут иметь возможность эффективно и быстро объединять свои капиталы, что позволит им придерживаться экономических нормативов НБУ, управлять ресурсной базой, своевременно исполнять денежные обязательства, поддерживать необходимый уровень ликвидности, возобновить кредитование экономики страны.