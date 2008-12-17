ГИУ хочет выдавать кредиты через закладные

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) намерено ввести новую форму выдачи ипотечных кредитов с помощью закладных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента ипотечных активов ГИУ Вячеслав ФРОЛОВ сегодня на совещании с банками-партнерами.

По его словам, такое положение предусмотрено в изменениях в Стандарты предоставления рефинансирования и обслуживания ипотечных жилищных кредитов, которое находится на согласовании Наблюдательного совета ГИУ.

В.ФРОЛОВ отметил, что изменения в Стандарты также предусматривают введение порядка аккредитации для страховых компаний, расширение требований к страховым компаниям по страховому обеспечению.

Предусматривается, что аккредитация страховых компаний при ГИУ будет осуществляться при ходатайстве банков-партнеров. На сегодня с ГИУ работает около 100 страховых компаний.

Как отметил В.ФРОЛОВ, изменениями также предусматривается право ГИУ приостановить аккредитацию банков-партнеров. По его данным, из 80 банков-партнеров ипотечные кредиты выдают 40-45 банков. До остальных банков, которые не выдают кредиты согласно Стандартам, будет доведено требование о приостановке или разрыве аккредитации.

Кроме того, ГИУ планирует внести изменения по рефинансированию ипотечных кредитов на строительство жилья в соответствии с законом №509, часть положений которого вступит в силу с апреля 2009 года.

В.ФРОЛОВ добавил, что после принятия новой версии Стандартов будет переподписан новый генеральный договор. Планируется, что изменения в Стандарты вступят в силу через 20 дней после их согласования. В.ФРОЛОВ не исключает, что измененный документ может вступить в силу с 1 марта 2009 года.