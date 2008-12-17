Фармацевты подготовили проект Меморандума

Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения и представители общественных фармацевтических представительств Украины разработали совместный проект Меморандума взаимопонимания между Кабинетом министров и субъектами ведения хозяйства, которые осуществляют производство, оптовую и розничную реализацию лекарственных средств.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе лекарственных средств и изделий медицинского назначения, отметив, что настоящий документ направлен на сдерживание роста цен на лекарственные средства и преодоление кризисных явлений на фармацевтическом рынке страны.

По данным Госслужбы лекарственных средств, меморандум был наработан на совещании по вопросам преодоления кризисной ситуации на фармацевтическом рынке Украины, которое состоялось 11 декабря в Государственной службе лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Субъекты ведения хозяйства, которые подпишут этот Меморандум, возьмут на себя обязательство не повышать до конца текущего года цены на лекарственные средства, включенные в Перечень отечественных и импортных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, цены на которые подлежат государственному регулированию, утвержденного совместным приказом Минздрава Украины и Минэкономики Украины от 3 декабря 2001 г. № 480/294.

При этом субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют производство, оптовую и розничную реализацию лекарственных средств, берут на себя такие обязательства:

- обеспечивать широкую номенклатуры лекарственных средств на внутреннем фармацевтическом рынке Украины и своевременное и в полном объеме удовлетворение спроса на фармацевтическую продукцию;

- сохранение рабочих мест, существующего уровня заработной платы и других социальных гарантий для работников отрасли;

- обеспечить сотрудничество с Антимонопольным комитетом Украины в проведении исследования состояния конкуренции и деятельности производителей;

- обеспечить сотрудничество с Государственной инспекцией по контролю за ценами Министерства экономики и Государственной службой лекарственных средств и изделий медицинского назначения в проведении мониторинга цен на лекарственные средства;

- обеспечить формирование прозрачной конкурентной среды на основе соблюдения норм законодательства.

Кабинету министров Украины предлагается взять на себя такие обязательства:

- обратиться к Национальному банку с предложением относительно обеспечения через открытые акционерные общества "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" с целью кредитной поддержки производителей и субъектов ведения хозяйства, осуществляющих оптовую торговлю лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, функционирования открытых кредитных линий, определив как приоритетное направление приобретение валютных ресурсов по действующим внешнеэкономическим договорам (контрактам);

- обеспечить учет особенностей закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения во время подготовки проекта Закона Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства", проекта постановления Кабинета министров "О государственном заказе на закупку товаров, выполнения работ, предоставления услуг для государственных нужд в 2009 году";

- рассмотреть возможность использования средств Стабилизационного фонда на предоставление кредитов (займов) для погашения, рефинансирования и (или) обслуживания кредитов (займов), полученных до 15 сентября 2008 г. субъектами ведения хозяйства от иностранных кредиторов;

- обеспечить подготовку проектов нормативно-правовых актов относительно:

1) внедрение государственного заказа на лекарственные средства, а также медицинские иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения для выполнения государственных программ в сфере здравоохранения;

2) внедрение эффективного механизма влияния на формирование стоимости основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения.