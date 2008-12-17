Распоряжение Кабмина о продаже «Турбоатома» незаконно

Председатель Фонда госимущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО считает незаконным распоряжение Кабинета министров Украины о продаже ОАО «Турбоатом».

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о возможности продажи «Турбоатома».

По ее словам, «Турбоатом» не может быть продан, поскольку соответствующее решение Кабмина незаконное.

«Распоряжение Кабинета министров о приватизации «Турбоатома» не может быть выполнено, поскольку не принята ни программа приватизации, ни законодательство по приватизации и не выполнен указ №200 Президента», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По ее словам, продажа «Турбоатома» мотивируется поиском эффективного владельца. «Но зачем его продавать, если государство эффективный владелец и предприятие приносит прибыли», - отметила председатель ФГИУ.

Реальными причинами немедленной приватизации промышленных гигантов В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО назвала «удовлетворение аппетитов тех олигархов, которые будут финансировать выборы».

Она отметила, что распоряжение Кабинета министров Украины издано неправомерно, поскольку с инициативой передачи имущества может выступать только Фонд государственного имущества Украины.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины включил в список предприятий, акции которых подлежат продаже в 2009 году, 75,22% пакет акций ОАО «Турбоатом». Об этом идет речь в распоряжении Кабмина от 3 декабря №1517-р. Номинальная стоимость 75,22% «Турбоатома» составляет 79 млн. 454 тыс. грн.

ОАО «Турбоатом» - ведущее предприятие по разработке и поставкам энергетического оборудования, входит в состав ведущих турбостроительных фирм мира, вместе с Дженерал Электрик, Вестингауз, Сименс. Общество специализируется на изготовлении паровых турбин для ТЭС и АЭС, гидравлических турбин для ГЭС и ГАЭС, газовых турбин для ТЭС, парогенераторов и другого энергетического оборудования. За время работы ОАО «Турбоатом» изготовлено 164 турбины для 42 АЭС в 42 странах мира общей мощностью 55 млн. кВт, что составляет 13% мирового рынка этой продукции. Государство владеет 75,22% акций предприятия.