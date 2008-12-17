Правительство утвердило план мер для членства в ВТО

Кабинет Министров утвердил план первоочередных мер по выполнению обязательств Украины в рамках членства во Всемирной торговой организации.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина Украины, соответствующее распоряжение принято на заседании КМУ 17 декабря.

Согласно плану мероприятий, начинаются переговоры по вопросам присоединения Украины к Соглашению о государственных закупках, а также к Соглашению о торговле гражданской авиатехникой. Также планируется подать странам-членам ВТО информацию о максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных препаратов и других загрязняющих веществ в пищевых продуктах, которые действуют в Украине, и информацию в Интегрированную базу данных ВТО о таможенных тарифах и импорте товаров.

План предусматривает оказание внутренней поддержки производителям сельскохозяйственной продукции в соответствии с механизмом, предусмотренным соглашениями ВТО. Кроме того, правительство приведет нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти в соответствие с обязательствами Украины в рамках ВТО и проведет анализ проектов нормативно-правовых актов на соответствие нормам соглашений ВТО.

Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики, по словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, реализация данного распоряжения предусматривает разработку проектов постановлений Кабмина, в частности, об утверждении положения о порядке распределения тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника и об утверждение технических регламентов, а также внесении изменений в Законы Украины “О стандартизации”, “О защите прав потребителей”, “О стандартах, технических регламентах и процедурах оценки соответствия”, “О Таможенном тарифе Украины”, “Об установлении тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника”, Указа Президента Украины “Об утверждении положения о порядке криптографической защиты информации в Украине”, Декрета Кабинета министров “О стандартизации и сертификации”, постановлениях Кабинета министров “Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования”, нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти с целью их приведения в соответствие с обязательствами Украины, взятыми в рамках вступления в ВТО, и положениями соответствующих соглашений ВТО.

Реализация плана мероприятий даст возможность обеспечить эффективное выполнение Украиной обязательств, взятых в рамках вступления во Всемирную торговую организацию, которая сделает невозможным применение к Украине ограничительных мер, предусмотренных соглашениями этой организации, со стороны стран-членов ВТО.