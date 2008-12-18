В закон о защите от недобросовестной конкуренции внесены изменения

Верховная Рада приняла в целом изменения в закону о защите от недобросовестной конкуренции.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О защите от недобросовестной конкуренции” проголосовали 411 народных депутатов из 443, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон применяется к отношениям, в которых принимают участие субъекты хозяйствования в связи с недобросовестной конкуренцией, в том числе в случае совершения ими действий за пределами Украины, если эти действия имеют или могут иметь негативное влияние на конкуренцию на ее территории, если другое не установлено международными договорами Украины.

Законом предусмотрено, что неправомерным является использование имени, коммерческого (фирменного) наименования, торговой марки (знака для товаров и услуг), рекламных материалов, оформление упаковки товаров и периодических изданий, других обозначений без разрешения (согласия) субъекта хозяйствования, который раньше начал использовать их, или похожие на них обозначения в хозяйственной деятельности, что привело или может привести к смешиванию с деятельностью этого субъекта хозяйствования.

Кроме того, по закону, склонением к бойкоту субъекта хозяйствования является побуждение его конкурентом другого лица, непосредственно или через другое лицо, к отказу от установления договорных связей с этим субъектом хозяйствования, к невыполнению (расторжению) или выполнению неподобающим образом договорных обязательств перед этим субъектом хозяйствования.

Совершение субъектами хозяйствования действий, определенных этим законом как недобросовестная конкуренция, влечет за собой наложение штрафа в размере до пяти процентов дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) субъекта хозяйствования за последний отчетный год, который предшествовал году, в котором налагается штраф. Сумы взысканных штрафов и пени за просрочку их уплаты зачисляются в государственный бюджет. Лица, которым нанесен ущерб в результате совершения действий, определенных данным законом как недобросовестная конкуренция, могут обратиться в суд с заявлением о его возмещении.

Субъект хозяйствования не может быть привлечен к ответственности за совершение действий, определенных этим законом как недобросовестная конкуренция, если закончился срок давности привлечения к ответственности. Срок давности привлечения к ответственности за недобросовестную конкуренцию составляет три года со дня совершения нарушения, а в случае продолжающегося нарушения – со дня окончания совершения нарушения.