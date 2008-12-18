Прожиточный минимум утверждается отдельным законом

Верховная Рада приняла в целом Закон “О внесении изменения в статью 4 Закона Украины «О прожиточном минимуме».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовал 231 народный депутат из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается, что прожиточный минимум на одного человека, а также отдельно для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, по предоставлению Кабинета Министров ежегодно утверждается Верховной Радой отдельным законом до начала рассмотрения проекта закона о государственном бюджете Украины.

Предыдущей редакцией закона предусматривалось, что прожиточный минимум ежегодно утверждается Верховной Радой в законе о государственном бюджете Украины на соответствующий год. Прожиточный минимум публикуется в официальных изданиях общегосударственной сферы распространения.