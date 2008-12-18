ВР усовершенствовала механизмы инвестирования в строительство

Верховная Рада Украины приняла изменения в законодательство относительно усовершенствования финансовых механизмов осуществления инвестиций в строительство жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” проголосовали 242 народных депутата из 443, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в Гражданский кодекс Украины; Кодекс об административных правонарушениях; Закон “О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью”; Закон “О планировании и застройке территорий”; Закон “О ценных бумагах и фондовом рынке”; Закон “О страховании”.

Закон направлен на формирование единого подхода в регулировании правоотношений, связанных с обеспечением выполнения обязательств, которые складываются в жилищном строительстве, определении и установлении принципов, правовых и организационных принципов привлечения средств физических и юридических лиц в управление с целью финансирования строительства жилья и особенности управления этими средствами. Гражданским кодексом Украины расширен перечень существенных условий договора управления имуществом.

Изменения в Кодекс об админправонарушениях направлены на усиление ответственности за нарушение действующего законодательства застройщиков, управителей, регулирующих органов и органов местного самоуправления.

Изменения в законы направлены на дальнейшее расширение применения таких финансовых инструментов как сертификаты фондов операций с недвижимостью (сертификаты ФОН). Уточняются нормы, касающиеся их дальнейшего применения в системе финансово-кредитных механизмов.

Законом предусматривается четкое определение процедуры закрепления одной квартиры за одним инвестором во избежание мошеннических действий со стороны недобросовестных управителей (продажа одной квартиры разным инвесторам) и введение ответственности управителя за возможное закрепление одной квартиры за несколькими инвесторами. Кроме этого, предусматривается прописать случаи расторжения договоров участия в фонде финансирования строительства и условия выплаты инвесторам средств.

Также предлагается путем внесения изменений в Закон “О ценных бумагах и фондовом рынке” отнести сертификаты ФОН к паевым ценным бумагам, поскольку они по своей законодательной сути и определению более подпадают к этой группе ценных бумаг.